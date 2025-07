Calciomercato Milan, a destra avanza Pubill: il costo dell'operazione

Marc Pubill dell'Almería sembra aver superato Guéla Doué dello Strasburgo come obiettivo principale di calciomercato del Milan per la fascia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come in questa sessione estiva di calciomercato il Milan stia cercando due terzini titolari, uno a destra e uno a sinistra, con il club di Via Aldo Rossi che proverà a prenderli prima della partenza per la tournée in Asia e Australia.