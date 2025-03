Calciomercato Milan, 110 milioni investiti: tutti gli errori rossoneri

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha investito circa 110 milioni di euro nelle ultime due sessioni di calciomercato, ma il campo sta parlando: dal secondo posto al nono posto (momentaneo). La rosea prende come esempio Emerson Royal: arrivato in estate per 13,5 milioni e, prima di farsi male, già in odore di partenza. Stesso discorso per l'attacco: a luglio investimento per Alvaro Morata, 13 milioni di cartellino e ingaggio importante. A gennaio spesi 28,5 milioni per Santiago Gimenez dal Feyenoord con Alvaro Morata in prestito al Galatasaray.