Calciomercato, l'Udinese punta Bondo del Milan: ecco i dettagli dell'operazione

Mario Gila è arrivato a Casa Milan: ora la firma e poi l'annuncio | PM

Il Milan continua a lavorare sul mercato: ci sono ancora molte voci sui possibili arrivi in casa rossonera con un possibile colpo sulla trequarti e uno sugli esterni per rinforzare la rosa di Amorim.

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Occhio però anche aiin questa sessione di calciomercato: l'altro giorno, presso, è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e quella dell'Udinese e si sarebbe parlato anche di giocatori in uscita dal Diavolo verso la squadra friulana.

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il centrocampista Warren Bondo potrebbe piacere all'Udinese. Ecco gli aggiornamenti dal social X:

"L'Udinese ha mostrato interesse per il centrocampista del Milan Warren Bondo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni".

Il precedente con Lorenzo Colombo e l'intreccio di mercato

Un'operazione che potrebbe essere quindi simile a quella che ha portato l'attaccante: anche lui prestato con diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo a determinate condizioni, poi avverate.

Bondo ha giocato una stagione di alti e bassi in prestito alla Cremonese: aveva iniziato la stagione da titolare fisso, salvo poi perdere qualche partita per infortunio e anche minuti importanti.

Il futuro di Bondo tra Cremonese, Monza e Udinese

La retrocessione della squadra in Serie B ha tolto di fatto la possibilità di un ritorno a Cremona, ma Bondo è un profilo molto interessante che ha mostrato ampi margini di miglioramento soprattutto al

Per questo un passaggio all'Udinese potrebbe essere l'ideale per la sua carriera in questo momento.

Le cifre dell'affare e le scelte tattiche di Amorim

Il prezzo? Probabilmente il Milan potrebbe accontentarsi di una, visto che comunque deve prendere una decisione su molti centrocampisti.

Amorim gioca con due mediani e non tutti potranno rimanere a Milanello, visto che non sono esclusi ulteriori acquisti in quel reparto.