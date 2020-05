Calciomercato – L’idea del Milan per prendere Florentino Luis

MERCATO MILAN – Secondo il Corriere dello Sport, l’idea del Milan per prendere Florentino Luis dal Benfica è quella di un prestito biennale con diritto di riscatto molto alto. Si parla di una cifra intorno ai 50 milioni, un prezzo molto alto, ma che il Milan potrebbe trattare al termine dei due anni oppure decidere di non esercitare nel caso in cui il rendimento del classe 1999 fosse al di sotto delle aspettative. Una tipologia di operazione che il Benfica ha già fatto a gennaio cedendo Gedson Fernandes al Tottenham. Intanto, il club portoghese sembra dire addio al sogno Paquetà: LE ULTIME>>>

