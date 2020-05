Calciomercato Milan – Benfica: operazione Paquetà ritenuta fuori budget

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, per il Benfica l’operazione Lucas Paquetà è ritenuta fuori budget. Difficilmente, dunque, il brasiliano verrà ceduto in Portogallo in estate, salvo una clamorosa offerta che permetta al Milan di fare plusvalenza. Pagato 38,4 milioni a gennaio 2019, il numero 39 rossonero sarà a bilancio per una trentina di milioni nei prossimi mesi e, dunque, sarà quello il prezzo minimo per lasciarlo partire.

Dal Portogallo rilanciano con l'idea che il club rossonero possa essere interessato a Florentino, classe 1999 del Benfica. Difficile, però, ipotizzare uno scambio. Il club portoghese non è solito a questo tipo di trattative e valuta il ragazzo 40 milioni (la clausola è di 120).

