Calciomercato Juventus – Bonucci potrebbe andare al Tottenham | News

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Lo riporta il noto giornalista Giulio Mola, secondo cui il difensore bianconero sarebbe in rottura con Massimiliano Allegri . Tra l'altro, nel derby di ieri contro il Torino l'ex capitano del Milan era partito dalla panchina, salvo poi entrare a gara in corso per sostituire l'infortunato Bremer .

Secondo Mola, Leonardo Bonucci avrebbe chiesto la cessione e potrebbe trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte già a gennaio. Vedremo, dunque, se realmente il numero 19 bianconero lascerà la squadra allenata da Allegri a campionato in corso. Certo è che - non è un mistero - tra i due non c'è mai stato un rapporto così idilliaco come testimoniano anche alcuni screzi del passato. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>