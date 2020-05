Calciomercato Inter – UFFICIALE: Icardi resta al PSG

MERCATO INTER – Ora è ufficiale: l’Inter attraverso un comunicato ha reso noto il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG. Il classe 1993 resta così in Francia mettendo fine ad ogni possibile indiscrezione circa un suo ritorno in Italia. Le cifre non sono state rese note nel comunicato, ma l’Inter incasserà 50 milioni più 7-8 di bonus e altri 15 milioni qualora il calciatore dovesse essere rivenduto in Italia in futuro.

