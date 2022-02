Calciomercato Inter – Di Marzio: “In giornata il rinnovo di Brozovic”

Colpo di calciomercato dell'Inter che trattiene il croato Marcelo Brozovic in nerazzurro. Ecco le ultime news sul suo rinnovo di contratto

Gran colpo di calciomercato dell'Inter che riesce nell'impresa di trattenere Marcelo Brozovic in nerazzurro. Secondo quanto riferito, infatti, dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, in giornata il centrocampista croato, classe 1992, rinnoverà il contratto con l'Inter, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Ottima notizia per il tecnico Simone Inzaghi, per il quale Brozovic è fulcro del gioco.