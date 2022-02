Calciomercato Milan – Sfida al PSG per un top player: le ultime news

Il Milan, come noto, nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà chiamato ad un maxi-lavoro. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, dovranno sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessié, in partenza a parametro zero, con due calciatori, se possibile, di livello superiore. E, inoltre, dovranno puntellare l'organico di mister Stefano Pioli che, soprattutto in un paio di zone di campo, ha bisogno di rinforzi di qualità.