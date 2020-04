Calciomercato Inter – Barcellona su Lautaro: Firpo come contropartita?

CALCIOMERCATO INTER – Ormai è noto l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Nel contratto dell’argentino pende una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, una cifra alta ma non irraggiungibile per i ‘blaugrana’. L’emergenza coronavirus però ha un po’ ridimensionato l’economia del calcio e quindi la situazione è cambiata. Per questo motivo, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, la squadra spagnola potrebbe inserire delle contropartite per abbassare le richieste nerazzurre.

L'ultima idea porta al terzino sinistro Junior Firpo. Il classe 1996 non ha convinto e sembra aver già avuto dei contatti con l'Inter attraverso il suo agente. Ma il club di Suning non sembra troppo convinto di questa soluzione e spinge per giocatori di qualità quali Rakitic e Vidal.

