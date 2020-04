Coronavirus – Serie A, il calendario alla ripresa: dal 20 maggio a luglio

ULTIME MILAN – Il Coronavirus avrà l’ultima parola, ma l’intenzione è quella di concludere il campionato di Serie A. Un’idea già presente, ma che ha preso forza dopo le minacce della UEFA di sanzionare i campionati che dovessero essere sospesi. Così, la FIGC ha iniziato a ipotizzare le date per la ripresa. In ogni caso, il campionato dovrà finire entro il 3 agosto. La prima data utile, che potrebbe essere mercoledì 20 maggio, sarà destinata ai quattro recuperi ancora in ballo, della 25^ giornata. Nel weekend successivo (23 e 24 maggio) la 27^ giornata. Il mercoledì la 28^ e così via, giocando sempre due volte a settimana, fino al 2 luglio, quando dovrebbe concludersi. In questo caso, le coppe sarebbero giocate alla fine, nel mese di luglio.

20 maggio – Recuperi 25^ giornata

23-24 maggio – 27^ giornata

27-28 maggio – 28^ giornata

30-31 maggio – 29^ giornata

3-4 giugno – 30^ giornata

6-7 giugno – 31^ giornata

10-11 giugno – 32^ giornata

13-14 giugno – 33^ giornata

17-18 giugno – 34^ giornata

20-21 giugno – 35^ giornata

24-25 giugno – 36^ giornata

27-28 giugno – 37^ giornata

1-2 luglio – 38^ giornata

