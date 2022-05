Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Il Chelsea ha deciso di vendere Lukaku”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Chelsea avrebbe deciso di vendere Romelu Lukaku

Romelu Lukaku non se la passa affatto bene al Chelsea. Arrivato in estate a Londra per più di 100 milioni di euro dall'Inter, il gigante belga non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. L'ex nerazzurro, infatti, ha segnato appena cinque gol in Premier League, troppo pochi per uno che avrebbe dovuto essere il diamante della squadra reduce dalla vittoria in Champions League nella passata stagione.