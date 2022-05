Calciomercato Milan – Attacco, il bomber può arrivare con uno scambio

Il calciomercato estivo è ormai alle porte ed il Milan si farà trovare pronto. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara pensano a come poter potenziare una squadra che si è qualificata in Champions League per il secondo anno consecutivo. E che, oltretutto, sta lottando punto a punto con l'Inter per vincere lo Scudetto in Serie A. Alcune trattative sono già state avviate (talune sono anche avanzate), altre, invece, sono ancora allo stato embrionale. Il Diavolo, ad ogni modo, dovrà fare qualcosa nel reparto offensivo.