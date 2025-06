Calciomercato, in arrivo sei acquisti per il nuovo Milan di Allegri

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri acquisterà almeno sei nuovi giocatori in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco in che ruolo

Ieri Giorgio Furlani e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Milan, hanno parlato ai giornalisti che seguono quotidianamente le vicende dei rossoneri della strategia che il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di utilizzare in questo calciomercato estivo per costruire la squadra da regalare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri.