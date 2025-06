Calciomercato, il Milan stabilisce il prezzo per Leao: niente sconti

Calciomercato Milan, ecco quanto ci vuole per strappare Leao ai rossoneri — Ma il Milan cederebbe Leao in questo calciomercato estivo? Per la 'rosea', di fatto, è una mera questione di soldi. Se il Bayern, o chi per lui, vorrà Leao, dovrà farsi seriamente avanti portando un assegno da 100 milioni di euro. Niente sconti. Altrimenti, un eventuale acquirente può versare l'intero ammontare della clausola risolutoria inserita nel contratto del nativo di Almada.

Che, come noto, è di 175 milioni di euro: una stima, oggi, assolutamente fuori mercato. L'idea del Milan - ha commentato il quotidiano sportivo nazionale - è che anche la quotazione dei 100 milioni di euro possa scoraggiare gli interessati. Il Milan non intende esporre Leao in vetrina a prezzo scontato per attirare compratori. Anzi, lo valuta giocatore di primissima fascia.

Contropartite tecniche? Sì, ma ad una condizione — Eventuali contropartite tecniche? Il Milan ne valuterebbe solo alcune. Non giocatori che impegnerebbero la società con ingaggi pesanti, magari qualche giovane di talento da poter valorizzare in rossonero. La cifra da pagare cash resterebbe quindi altissima, in modo che sia poi il Milan a decidere come reinvestirla. Cifra che al momento nessuno sembra disposto a pagare, nemmeno il Bayern Monaco.

Altra società interessata, ormai da tempo, al suo cartellino, è l'Al-Nassr. L'idea degli arabi è aiutare Cristiano Ronaldo a vincere il secondo titolo in Arabia Saudita, dopo la Coppa dei Campioni per club araba, insieme al compagno di Nazionale. Finire nella Saudi Pro League, però, non sembra essere un'ipotesi che stuzzica più di tanto Leao. Il quale, tra l'altro, non ha mai espresso un desiderio diverso dalla permanenza in rossonero.