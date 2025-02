Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan in prestito alla Roma fino al 30 giugno, potrebbe tornare alla base nel calciomercato in estate

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di calciomercato , ha ricordato come, in estate, Milan e Roma debbano risolvere la situazione legata allo scambio di prestiti secchi - scadenza 30 giugno - tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham , avvenuto nell'ultimo giorno di trattative della recente sessione estiva.

Finora, è la Roma la società maggiormente soddisfatta dell'operazione, perché il numero 56 belga, in giallorosso, sta facendo davvero bene. L'intenzione del club capitolino, per la 'rosea', sarebbe quella di trattenere l'ex Anderlecht per un'altra stagione o, in alternativa, prenderlo a titolo definitivo dal Milan.