Calciomercato, il Milan ci riprova per Guirassy: la richiesta del BvB

Cosa spaventerebbe i rossoneri? Due fattori: la richiesta del Borussia Dortmund, ovvero 70 milioni di euro e le tempistiche dell'affare, visto che Guirassy è impegnato al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America con i tedeschi. Nell'ultima stagione con il BvB, Guirassy ha segnato 35 reti e fornito 9 assist in 48 partite disputate. Fanno effetto i 13 gol in 14 partite di Champions League . Insomma, altro che 'one season wonder': anche una volta lasciato lo Stoccarda, il bomber ha continuato a segnare.

Il Diavolo avrebbe potuto prenderlo quando costava poco

Il Milan avrebbe potuto prenderlo nel gennaio 2024, dagli svevi, per 17 milioni di euro: il valore della clausola risolutoria inserita nel suo contratto dell'epoca. Non ci ha creduto fino in fondo. Ora il Borussia Dortmund spara altissimo. Inoltre, con i gialloneri impegnati nel Mondiale per Club almeno fino al 2 luglio, se non addirittura il 5, qualora lo comprasse il Milan - tra rientro a casa del giocatore e vacanze - non lo avrebbe a disposizione prima di agosto. Tutte le valutazioni da fare.