Calciomercato – Erling Haaland al Manchester City: contratto fino al 2027

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Erling Haaland sarà un nuovo calciatore del Manchester City: pronto il contratto fino al 2027

Per l'attaccante norvegese pronto un contratto fino al 2027 e percepirà 30 milioni di euro annui. Uno dei futuri grandi attaccanti potrà mettersi in evidenza all'interno di un super team condotto da un grande allenatore quale è Pep Guardiola. Haaland lascia il Borussia Dortmund dopo due stagioni e mezza in cui ha segnato, fino a questo momento, 85 gol in 87 presenze.