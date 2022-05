MERCATO MILAN TOP NEWS – RedBird in vantaggio, sogno Joao Felix

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie, verso il fine settimana. Si parte ancora una volta dalla cessione societaria, con un ribaltone clamoroso su chi è in vantaggio per acquistare i rossoneri. Spazio poi ovviamente al mercato, tra sogni e situazioni da definire. Clamorosa poi la proposta del Codacons di ripetere due partite. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.