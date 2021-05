Calciomercato – Erlic piace a Milan e Roma. Ma c’è l’incognita Sassuolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo è su Martin Erlic, classe 1998, difensore centrale croato esploso a La Spezia

'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come Milan e Roma siano interessate a Martin Erlic , classe 1998 , difensore centrale croato esploso quest'anno in Serie A con la maglia dello Spezia . Finora, in stagione, il nativo di Zadar ha collezionato 25 presenze e segnato 2 reti tra campionato e Coppa Italia .

Secondo la 'rosea', però, la 'variabile impazzita' per il futuro di Erlic potrebbe essere il Sassuolo. Il club neroverde, nelle cui giovanili Erlic ha transitato, detiene, infatti, il 50% sulla rivendita del cartellino del giocatore. Ragion per cui, ad oggi, sarebbero proprio gli emiliani in vantaggio su rossoneri e giallorossi in vista della stagione 2021-2022. Quante occasioni di mercato per il Milan! Tra sogni e obiettivi, ecco gli svincolati che farebbero comodo