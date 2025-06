Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Xhaka. Su Thiaw ...

Si è detto e scritto, poi, dell'interesse del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw . Al momento, per 'CM.com', il discorso è separato rispetto a quello di Xhaka ma è chiaro che le sensazioni di uno possono influenzare le trattative dell'altro. Nelle prossime ore, in occasione del primo contatto tra i due club, Tare capirà le reali intenzioni dei tedeschi su Thiaw.

Il difensore centrale tedesco ex Schalke 04, classe 2001, per 'Calciomercato.com' gode, però, della stima di Allegri. Il quale, dunque, sarebbe anche tentato dalla possibilità di valorizzarlo. Il numero 28 rossonero, dunque, resta sì in vendita, ma il Milan non avrebbe alcuna intenzione di svenderlo nel caso in cui si dovesse consumare la separazione.