Calciomercato, duello tra Milan e Inter per Leoni: la situazione attuale

Per Milan, che vuole Leoni perché piace sia al direttore sportivo Igli Tare sia all'allenatore Massimiliano Allegri, Leoni sarebbe l'ideale sostituto di Malick Thiaw, per il quale c'è già un accordo di massima con il Como per una cessione a 25 milioni di euro. Nel caso in cui partisse il tedesco (o Fikayo Tomori, cercato in Premier League), i rossoneri rilancerebbero per Leoni, nel tentativo di soffiarlo all'Inter.

Il ragazzo vive il momento con maturità. Consapevole di una cosa — Chiaramente, come sottolineato dal quotidiano sportivo nazionale, in ogni caso servirebbe un’offerta ben superiore ai 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, ipotizzata fino a qualche settimana fa in via Aldo Rossi. Quanto? Nell’ottica odierna del Parma, 40 milioni di euro. Leoni vive il momento con tranquillità. Ragazzo posato e maturo, sa che presto arriverà l'ora del salto in una big. Che sia Juve, Inter, Milan o estero.

Ma se non dovesse essere già in questa estate, poco male. Nel processo di crescita, giocare un altro torneo di Serie A con il Parma - stavolta da titolare inamovibile - può farlo arrivare più pronto a una big. Anche se, sia al Milan che all’Inter, potrebbe contare subito su sponde importanti: in rossonero Allegri, che ha già parlato di lui con Federico Cherubini, direttore generale del Parma e suo amico; in nerazzurro il tecnico Cristian Chivu, che lo ha già allenato in Emilia.