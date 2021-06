Calciomercato – Donnarumma al PSG, ma può andare in prestito in Italia

Donnarumma, prossimo all'addio al Milan, potrebbe approdare al PSG ma il portiere classe '99 verrebbe mandato in prestito anche in Italia

Tante novità ma nessuna decisione definitiva riguardo il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99, dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un trasferimento alla Juventus, al Barcellona, al PSG o, addirittura, alla Roma. Anche dall'Inghilterra girano voci circa la sua nuova squadra. Stando a quanto riportato da 'The Transfer Window', il Nazionale italiano potrebbe approdare proprio al PSG ma non per giocare titolare. L'intenzione del club parigino sarebbe quello di acquistarlo per girarlo in prestito e, una volta scaduto il contratto di Navas, riportarlo alla base.