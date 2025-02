Tra Milan e Tottenham esiste già un'intesa verbale per la cessione di Tomori ai londinesi per 25 milioni di euro più bonus . Con il club inglese pronto ad accontentare il Diavolo sulle cifre già dalla serata di ieri. Il numero 23 rossonero, però, per ora vuole restare alla corte di Sérgio Conceição .

Sembra che il difensore centrale inglese, classe 1997, sia unicamente concentrato sul derby di Milano di domani a 'San Siro' contro l'Inter e non voglia prendere per ora in esame l'ipotesi di andare via. Un'ulteriore prova di una pista più fredda è il rinnovato interesse del Tottenham per Axel Disasi in uscita dal Chelsea. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco Giménez! Oggi a Milano, domani visite, firma e derby >>>