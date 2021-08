Calciomercato – Dalla Francia: “Messi al PSG”. Prenderà il numero 30

Lionel Messi, svincolato dopo 21 anni di Barcellona, giocherà nel PSG. Trovata l'intesa: nelle prossime ore arriverà in aereo a Parigi

Secondo quanto riferito da 'L'Équipe', è fatta per il trasferimento di Lionel Messi al PSG . Accordo totale tra Jorge Messi, che cura gli interessi della 'Pulce' e il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi . Messi, dunque, sarà un giocatore del PSG nelle prossime ore.

Il suo aereo, infatti, secondo i colleghi francesi è atteso nel primo pomeriggio odierno a Parigi. Quindi, in serata, Messi sosterrà le visite mediche con il PSG e, superati i test, firmerà un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per la terza stagione, subito dopo. Il suo ingaggio sarà di 35 milioni di euro netti a stagione (così come l'amico Neymar) più bonus.