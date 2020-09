Calciomercato – Dalla Francia: contatto Milan-Tottenham per Aurier

MILAN-TOTTENHAM, ARRIVA AURIER?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da RMC Sport francese, ieri ci sarebbe stato un contatto tra Milan e Tottenham per il terzino ivoriano Serge Aurier. Il laterale è in uscita dal club londinese e non rientra più nei piani e nei progetti di José Mourinho. Contratto in scadenza nel 2022, Aurier è valutato ancora troppo per le casse rossonere, che vorrebbero prenderlo sì a titolo definitivo ma ad una cifra abbordabile (circa 18 milioni).

