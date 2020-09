Milan, bomba d’acqua a Milanello: cade un albero in strada

BOMBA D’ACQUA A MILANELLO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bomba d’acqua in Lombardia questa mattina che ha colpito in maniera significativa anche Milanello e la zona vicina al centro sportivo, causando parecchi disagi e qualche danno. La squadra che in quei minuti si stava allenando in palestra e, dunque, al chiuso, ha vissuto dall’interno momenti preoccupanti.

Lungo la strada che porta all’ingresso di Milanello è caduto un albero che al momento non permette il passaggio delle macchine né in entrata né in uscita. Come riportato dalla Gazzetta ci sarebbero stati anche problemi legati alla corrente e alla telefonia. La situazione ora è sotto controllo, avendo smesso di piovere intensamente.

