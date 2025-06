Calciomercato, Como sulle tracce di Morata: cosa vuole fare il Milan

Alvaro Morata ha un futuro incerto. Se non continuerà con il Milan, c'è già un altro club in agguato: il Como di Fabregas.

Il Como punta costruire una squadra ambiziosa per l'anno prossimo, pronta a stupire anche in Serie A. Dopo l’arrivo del talentuoso trequartista croato Martin Baturina, il ds Carlalberto Ludi è alla ricerca di rinforzi anche in attacco. In cima alla lista figura Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione con il Cagliari. Ma nelle ultime ore, così scrive Il Giorno, è emersa una suggestione ancora più clamorosa: Alvaro Morata.