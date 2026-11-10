Il Milan non ha intenzione di privarsi di Alphadjo Cisse. L'inizio di stagione del giovane attaccante ha attirato l'attenzione di diversi club europei, soprattutto in Premier League, dove il Brighton avrebbe già manifestato concretamente il proprio interesse. La risposta della dirigenza rossonera, però, è stata negativa: il classe 2006 è considerato un elemento importante per il progetto di Rúben Amorim e non è sul mercato.

A riportare la notizia è Matteo Moretto, che ha raccontato come diversi club abbiano chiesto informazioni sul giocatore. Tra questi figura proprio il Brighton, che avrebbe avanzato una proposta verbale per provare a portarlo in Inghilterra già nella prossima finestra di mercato. Il Milan ha rispedito al mittente i tentativi, confermando la volontà di puntare sul talento italiano.

Brighton su Cisse: il Milan respinge le proposte dalla Premier League

L'interesse inglese è una conseguenza diretta dell'impatto avuto da Cisse nella sua prima stagione con la maglia rossonera. Il giovane attaccante è diventato uno dei protagonisti della squadra di Amorim, mettendo insieme gol e prestazioni convincenti tra Serie A ed Europa League.

Il suo rendimento non è passato inosservato e il Brighton ha deciso di muoversi per anticipare la concorrenza. Non si parla, al momento, di un'offerta ufficiale formalizzata e accettata al tavolo delle trattative, ma di un approccio verbale che il Milan ha già respinto. Anche altri club inglesi avrebbero chiesto informazioni, confermando quanto il profilo del rossonero sia seguito all'estero.

La posizione del Diavolo è chiara: Cisse non è in vendita. Amorim ha dimostrato di credere nelle sue qualità e la società non vuole interrompere un percorso di crescita che, almeno finora, sta dando risultati importanti.

Rinnovo Cisse: aumento dell'ingaggio e contratto più lungo

Parallelamente al rifiuto delle avances inglesi,. Il contratto attuale di Cisse scade nel giugno 2030 e prevede uno stipendio vicino gli 800mila euro a stagione. La dirigenza vuole però riconoscere la crescita del giocatore attraverso un adeguamento economico significativo.

L'idea è quella di prolungare l'accordo fino al 30 giugno 2031, con la possibilità di inserire un'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 2032. Sul fronte dell'ingaggio, le indiscrezioni parlano di una possibile cifra vicina a 1,8 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe quindi di un aumento importante rispetto alle condizioni attuali, pensato per premiare il rendimento del classe 2006 e allontanare ulteriormente le pretendenti.

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I dialoghi con l'entourage sono destinati a proseguire, ma non è ancora arrivata un'intesa definitiva. La volontà del Milan, comunque, è quella di trovare una soluzione entro la fine del 2026.

Il Milan, dunque, vuole muoversi in anticipo. Il Brighton ha provato a inserirsi, ma la risposta rossonera è stata netta: Cisse deve restare a Milanello. Il rinnovo rappresenterebbe il passaggio successivo per trasformare una delle sorprese della stagione in un investimento centrale per il futuro del club.