Davide Calabria potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima sessione estiva di mercato. Lo scorso anno, l’ex terzino destro del Milan si è trasferito al Panathinaikos, firmando un contratto valido fino a giugno 2028 con il club greco. Stando a quanto riferito dai colleghi di ‘SportMediaset’, il giocatore sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie A.

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Il 30 maggio del 2015, un allora diciottennefa il suo esordio con la maglia delsubentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia di capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionatoimpreziosite da 10 gol e 21 assist.Uno degli acceleratori della sua cessione è stata laal termine di Milan-Sassuolo. L’ex allenatore ehanno dato scena ad un battibecco dai toni accesi in mezzo al prato di San Siro che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Poche settimane dopo, il giocatore è stato venduto in prestito al Bologna. Terminata l’esperienza di sei mesi in Emilia, il contratto del classe 1996 era arrivato alla scadenza e il terzino si è accordato a parametro zero con ilSecondo quanto riportato da 'SportMediaset',starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a. Il calciatore avrebbe espresso una totale apertura all'ipotesi di un ritorno in Italia, ma l'ingaggio percepito in Grecia rischia di complicare le cose. Al Panathinaikos, infatti, l’ex Milan guadagna circa: una cifra fuori dai parametri di queste tre squadre.