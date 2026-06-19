Calciomercato, tre squadre italiane hanno messo gli occhi sull'ex capitano del Milan Davide Calabria: ecco di quali club si tratta
Davide Calabria potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima sessione estiva di mercato. Lo scorso anno, l’ex terzino destro del Milan si è trasferito al Panathinaikos, firmando un contratto valido fino a giugno 2028 con il club greco. Stando a quanto riferito dai colleghi di ‘SportMediaset’, il giocatore sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie A.
Il legame tra Calabria e il MilanIl 30 maggio del 2015, un allora diciottenne Calabria fa il suo esordio con la maglia del Milan subentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia di capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionato 272 presenze complessive, impreziosite da 10 gol e 21 assist.
La lite con Conceicao e la cessioneUno degli acceleratori della sua cessione è stata la lite con Sergio Conceicao al termine di Milan-Sassuolo. L’ex allenatore e Calabria hanno dato scena ad un battibecco dai toni accesi in mezzo al prato di San Siro che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Poche settimane dopo, il giocatore è stato venduto in prestito al Bologna. Terminata l’esperienza di sei mesi in Emilia, il contratto del classe 1996 era arrivato alla scadenza e il terzino si è accordato a parametro zero con il Panathinaikos
Calciomercato, tre squadre di Serie A sull'ex Milan CalabriaSecondo quanto riportato da 'SportMediaset', Cagliari, Sassuolo e Torino starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Calabria. Il calciatore avrebbe espresso una totale apertura all'ipotesi di un ritorno in Italia, ma l'ingaggio percepito in Grecia rischia di complicare le cose. Al Panathinaikos, infatti, l’ex Milan guadagna circa 3 milioni di euro a stagione: una cifra fuori dai parametri di queste tre squadre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, nuovo nome a sorpresa per il ruolo di ds: chi è Teti?
Interviste
Tare: "Mi auguro che il Milan riparta da un progetto serio. Leao? Ciclo finito", poi il retroscena su Allegri
News Calciomercato
Calciomercato, l'Atalanta prepara l'assalto a Jashari: ma il Milan ha un piano per blindarlo
Ultime Notizie
Milan, Kirovski pronto a prendere il controllo. Calciomercato, rebus Hjulmand. Le telefonate di Amorim
Live
Mercato Milan Live | Dirigenza: si va verso una soluzione interna. Kirovski in pole. Spunta il DS italiano
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti