Calciomercato, tre squadre italiane hanno messo gli occhi sull'ex capitano del Milan Davide Calabria: ecco di quali club si tratta

Matteo Chini
- Milano

Davide Calabria potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima sessione estiva di mercato. Lo scorso anno, l’ex terzino destro del Milan si è trasferito al Panathinaikos, firmando un contratto valido fino a giugno 2028 con il club greco. Stando a quanto riferito dai colleghi di ‘SportMediaset’, il giocatore sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie A.

Il legame tra Calabria e il Milan

Il 30 maggio del 2015, un allora diciottenne Calabria fa il suo esordio con la maglia del Milan subentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia di capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionato 272 presenze complessive, impreziosite da 10 gol e 21 assist.
Davide Calabria, ex Milan

La lite con Conceicao e la cessione

Uno degli acceleratori della sua cessione è stata la lite con Sergio Conceicao al termine di Milan-Sassuolo. L’ex allenatore e Calabria hanno dato scena ad un battibecco dai toni accesi in mezzo al prato di San Siro che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Poche settimane dopo, il giocatore è stato venduto in prestito al Bologna. Terminata l’esperienza di sei mesi in Emilia, il contratto del classe 1996 era arrivato alla scadenza e il terzino si è accordato a parametro zero con il Panathinaikos

Calciomercato, tre squadre di Serie A sull'ex Milan Calabria

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', Cagliari, Sassuolo e Torino starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Calabria. Il calciatore avrebbe espresso una totale apertura all'ipotesi di un ritorno in Italia, ma l'ingaggio percepito in Grecia rischia di complicare le cose. Al Panathinaikos, infatti, l’ex Milan guadagna circa 3 milioni di euro a stagione: una cifra fuori dai parametri di queste tre squadre.

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