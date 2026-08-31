Il Milan rifiuta due offerte di prestito in Serie A per il classe 2008. Dopo il rinnovo fino al 2031, Rúben Amorim lo lancia come alternativa a Gonçalo Ramos
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
Il futuro di Francesco Camarda sarà ancora a tinte rossonere: il Milan ha blindato il suo gioiello respingendo i sondaggi arrivati nelle ultime ore di calciomercato. Secondo le indiscrezioni lanciate dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, due club di Serie A avrebbero chiesto il giovane centravanti in prestito. La risposta della dirigenza di Via Aldo Rossi è stata un "no" categorico, confermando la volontà della società e del tecnico Rúben Amorim di puntare sul classe 2008 in prima squadra per la stagione 2026-2027.
Il rinnovo blindato del contratto e il nuovo ruolo alle spalle di Gonçalo RamosLa decisione di trattenere il talento italiano non è affatto casuale, ma risponde a una precisa programmazione tecnica. Camarda ha da poco firmato un prolungamento di contratto quinquennale, siglato lo scorso 24 luglio, che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. Nella gerarchia offensiva disegnata da Amorim per il nuovo ciclo rossonero, il giovanissimo attaccante sarà il vice designato del titolare Gonçalo Ramos, assumendosi la responsabilità di guidare il reparto offensivo nei momenti di rotazione o assenza del portoghese.
Il riscatto dopo la complessa stagione in prestito al LeccePer Camarda si tratta della grande occasione di riscatto dopo l'esperienza formativa, ma sfortunata, vissuta l'anno scorso con la maglia del Lecce. In terra salentina il centravanti ha trovato poco spazio, collezionando appena 23 presenze totali e 787 minuti in campo, con un bottino di un solo gol in campionato e un assist in Coppa Italia. A frenare la sua crescita è stato anche un grave infortunio alla spalla che lo ha costretto a un intervento chirurgico, tenendolo fuori dai giochi per diversi mesi all'inizio del nuovo anno.
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La strategia del Milan tra l'addio di Giménez e la fiducia di Rúben AmorimLa scelta di promuovere Camarda a seconda punta della rosa si inserisce nella più ampia strategia del mercato rossonero, che ha visto la contestuale cessione di Santiago Giménez al Porto. Il Milan dimostra così di credere ciecamente nelle qualità del suo classe 2008, decidendo di non sovraffollare il reparto e di consegnare ad Amorim un profilo unico da plasmare. L'allenatore portoghese è convinto che le caratteristiche del ragazzo si sposino alla perfezione con le sue idee di gioco e che San Siro possa essere il palcoscenico ideale per la sua definitiva esplosione.
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