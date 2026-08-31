Il futuro di Francesco Camarda sarà ancora a tinte rossonere: il Milan ha blindato il suo gioiello respingendo i sondaggi arrivati nelle ultime ore di calciomercato. Secondo le indiscrezioni lanciate dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, due club di Serie A avrebbero chiesto il giovane centravanti in prestito. La risposta della dirigenza di Via Aldo Rossi è stata un "no" categorico, confermando la volontà della società e del tecnico Rúben Amorim di puntare sul classe 2008 in prima squadra per la stagione 2026-2027.

Il rinnovo blindato del contratto e il nuovo ruolo alle spalle di Gonçalo Ramos

Il riscatto dopo la complessa stagione in prestito al Lecce

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La strategia del Milan tra l'addio di Giménez e la fiducia di Rúben Amorim

La decisione di trattenere il talento italiano non è affatto casuale, ma risponde a una precisa programmazione tecnica. Camarda ha da poco firmato, siglato lo scorso 24 luglio, che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. Nella gerarchia offensiva disegnata da Amorim per il nuovo ciclo rossonero, il giovanissimo attaccante sarà, assumendosi la responsabilità di guidare il reparto offensivo nei momenti di rotazione o assenza del portoghese.Per Camarda si tratta della grande occasione di riscatto dopo l'esperienza formativa, ma sfortunata, vissuta l'anno scorso con la maglia del Lecce. In terra salentina il centravanti ha trovato poco spazio, collezionando appena 23 presenze totali e 787 minuti in campo, con un bottino di. A frenare la sua crescita è stato anche un grave infortunio alla spalla che lo ha costretto a un intervento chirurgico, tenendolo fuori dai giochi per diversi mesi all'inizio del nuovo anno.La scelta di promuovere Camarda a seconda punta della rosa si inserisce nella più ampia strategia del mercato rossonero, che ha visto la contestuale. Il Milan dimostra così di credere ciecamente nelle qualità del suo classe 2008, decidendo di non sovraffollare il reparto e di consegnare ad Amorim un profilo unico da plasmare. L'allenatore portoghese è convinto che le caratteristiche del ragazzo si sposino alla perfezione con le sue idee di gioco e che San Siro possa essere il palcoscenico ideale per la sua definitiva esplosione.