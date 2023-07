Calciomercato – Bologna ad un passo da Mangiameli del Milan Primavera

Il mercato del Milan in questa sessione estiva di calciomercato non si sta muovendo solamente a livello di prima squadra, ma sta coinvolgendo anche diversi giovani della formazione Primavera guidata da Ignazio Abate. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio il Bologna, infatti, sarebbe ad un passo da Federico Mangiameli, attaccante classe 2005 che nella scorsa stagione ha trovato 15 presenze in Primavera. Da definire ci sarebbero solamente gli ultimi dettagli. LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Gravenberch >>>