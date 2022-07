Calciomercato – AS: “Milan e Monza si contendono Luis Suarez”

Dopo aver lasciato l'Atletico Madrid, Luis Suárez sta per decidere il suo futuro: secondo AS, Milan e Monza si contendono l'attaccante

Carmelo Barillà

Dopo aver lasciato l'Atletico Madrid, Luis Suarez sta per decidere il suo futuro: secondo AS, Milan e Monza si contendono l'attaccante. Le voci lanciate dal noto quotidiano spagnolo sono clamorose. L'uruguayano ha voglia di giocare in Italia. Dopo la vicenda Juventus, andata come risaputo, il Pistolero potrebbe davvero approdare in Serie A.

Monza e Milan su Suarez

Come appreso da AS, il Milan è ad un passo dall'ingaggio di Suarez, ma anche il club di Silvio Berlusconi, il Monza, insiste per convincere il giocatore. I brianzoli vogliono un grande colpo per la loro prima storica volta nel massimo campionato e Suarez rappresenterebbe un biglietto da visita niente male. La coppia Galliani-Berlusconi, d'altronde, ci ha abituati a grandi operazioni. Secondo le fonti spagnole il Monza sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 4 milioni di euro a stagione per il giocatore, arricchita da diversi bonus legati ai diritti d'immagine.

Il 35enne attaccante, come detto, vuole provare l'avventura italiana per rilanciarsi dopo una stagione tutt'altro che positiva. L'agente Marco Kirdemir, che ha buoni rapporti con giocatori spagnoli o calciatori che sono passati attraverso il Paese iberico, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Suarez: "Porto offerte a Suarez. Pertanto, sono in costante comunicazione con lui, so che tipo di proposte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente, offrendogli 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato questa offerta. Vuole giocare in Italia. Ci sono due proposte. Una è del Monza. Da loro ha ricevuto un'offerta di 4 milioni di euro. Ma grazie ai diritti d'immagine, con i bonus il suo stipendio aumenterà". Staremo a vedere nelle prossime ore se le voci troveranno fondamento. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.