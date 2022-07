MERCATO MILAN E TOP NEWS – Frenata De Ketelaere, novità cessioni

Un mercoledì 13 luglio ricco di notizie in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Una settimana fa si è aperta ufficialmente la sessione estiva ed il Milan accelera per regalare a Pioli diversi rinforzi. Aggiornamenti sulle trattative dei rossoneri in entrata ed in uscita. A cominciare da Charles De Ketelaere, il nome più caldo al momento. Argomento del giorno anche la prima amichevole del Milan contro il Lemine Almenno. Infine, c'è l'intervista di Paolo Scaroni, presidente rossonero alla TV ufficiale del club. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.