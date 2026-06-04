Calciomercato, chi è la scheggia da 40 milioni di euro individuata dal Milan per sostituire Leao? Le ultime
Calciomercato, Saelemaekers al Napoli? La posizione del Milan—
Al momento, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Saelemaekers. Il suo contratto (rinnovato lo scorso 15 dicembre) è valido fino al 2031 e il club è disposto ad ascoltare solo offerte fuori mercato. Il valore dell'esterno belga è di 20 milioni di euro (dati 'Transfermarkt.it'), ma la sensazione è che a De Laurentis ne serviranno almeno 35 per portarlo a Napoli. Non sono previsti prestiti né sconti sul cartellino: per assicurarsi il giocatore servirà una cifra monstre.
Lato suo, neanche Saelemaekers sembrerebbe predisposto a lasciare il club, nonostante il vuoto di potere delle ultime settimane. Il giocatore ha lottato per rientrare al Milan durante i prestiti a Bologna e a Roma e ora che ha ottenuto il rinnovo di contratto non vorrebbe più togliersi la maglia rossonera.
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