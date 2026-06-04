Calciomercato, Saelemaekers al Napoli? La posizione del Milan

Al momento, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Saelemaekers. Il suo contratto (rinnovato lo scorso 15 dicembre) è valido fino al 2031 e il club è disposto ad ascoltare solo offerte fuori mercato. Il valore dell'esterno belga è di 20 milioni di euro (dati 'Transfermarkt.it'), ma la sensazione è che a De Laurentis ne serviranno almeno 35 per portarlo a Napoli. Non sono previsti prestiti né sconti sul cartellino: per assicurarsi il giocatore servirà una cifra monstre.