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Calciomercato Milan, Allegri vuole portare a Napoli il suo pupillo: avviati i sondaggi per Saelemaekers

Massimiliano Allegri e Alexis Saelemaekers
Massimiliano Allegri prova a portare Alexis Saelemaekers al Napoli: cifre, dettagli e la posizione del Milan
Redazione PM

Non solo Adrien Rabiot, Massimiliano Allegri sta provando a convincere De Laurentis a puntare anche su Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano 'Il Mattino' il Napoli avrebbe avviato i primi sondaggi per l'esterno belga classe 1999. Il tecnico toscano ne ha apprezzato la duttilità e l'energia dimostrata in stagione con la maglia del Milan. Nonostante ciò, il club rossonero si trova in una posizione di forza e può dettare le condizioni della trattativa.

I numeri di Saelemaekers in stagione

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Saelemaekers è rientrato al Milan dopo aver giocato due anni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma. In stagione, l'esterno belga ha collezionato 3 gol e 5 assist in 39 partite complessive, restando in campo per un totale di 3077 minuti. Un minutaggio che lo rende il terzo giocatore più impiegato da Allegri, alle spalle solo di Maignan (3656') e Pavlovic (3219'). L'ex tecnico rossonero lo ha utilizzato come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, definendolo: "il giocatore d'equilibrio della squadra".

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Al momento, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Saelemaekers. Il suo contratto (rinnovato lo scorso 15 dicembre) è valido fino al 2031 e il club è disposto ad ascoltare solo offerte fuori mercato. Il valore dell'esterno belga è di 20 milioni di euro (dati 'Transfermarkt.it'), ma la sensazione è che a De Laurentis ne serviranno almeno 35 per portarlo a Napoli. Non sono previsti prestiti né sconti sul cartellino: per assicurarsi il giocatore servirà una cifra monstre.

Lato suo, neanche Saelemaekers sembrerebbe predisposto a lasciare il club, nonostante il vuoto di potere delle ultime settimane. Il giocatore ha lottato per rientrare al Milan durante i prestiti a Bologna e a Roma e ora che ha ottenuto il rinnovo di contratto non vorrebbe più togliersi la maglia rossonera.

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