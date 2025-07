Calciomercato, addio Retegui: pronto il trasferimento all’Al-Qadsiah

Per il Milan, l'epilogo di questa vicenda segna la chiusura di una pista che, in passato, era stata valutata con grande interesse. Nelle scorse sessioni di mercato, il nome di Retegui era circolato spesso a Casa Milan come possibile rinforzo per l'attacco, un profilo giovane e con il "fiuto del gol" che avrebbe potuto sposarsi bene con il progetto rossonero. Tuttavia, le richieste economiche dell'Atalanta e, ora, l'irruzione prepotente del club saudita hanno reso l'operazione inaccessibile per le casse rossonere.