Borussia Dortmund, Watzke: “Brandt? Resta, così come Haaland”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Julian Brandt non vestirà la maglia rossonera. A dirlo è Watzke, ad del Borussia Dortmund

Julian Brandt sembra allontanarsi definitivamente dal Milan. A dirlo è Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, nell'intervista rilasciata alla Bild. Ecco cosa ha detto: "Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui, così come che Haaland giocherà nel Dortmund per un altro anno". Insomma, al momento non sembra esserci alcuna possibilità per il trasferimento del tedesco in rossonero. Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.