Borussia Dortmund su Karetsas, Romano: "Il Genk ha già detto no a due ulteriori proposte"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Dopo aver investito più di 100 milioni di euro per i colpi Ramos e Gila, il Milan non si ferma e punta a trovare un giocatore offensivo da inserire dietro la prima punta, insieme a Pulisic e Nkunku che dovrebbero restare in rossonero.

L'annuncio di Fabrizio Romano su Konstantinos Karetsas

"Il Borussia Dortmund ha effettuato un primo contatto per provare a ingaggiare Konstantinos Karetsas. In corso colloqui per il gioiellino greco, ma il Genk ha già detto no a due ulteriori proposte. Il Borussia Dortmund ci sta lavorando".

Ecco le ultime novità dal giornalista(post dal suo profilo X):

Sul giovane talento c'è anche l'interesse del Milan, anche se non c'è ancora una vera e propria trattativa. Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, potrebbe costare anche 35/40 milioni di euro, ma sarebbe un investimento anche per il futuro, visto che poi sarebbe difficile prelevarlo. Il talento è in netta crescita e nelle prossime stagioni potrebbe avere un cartellino fuori budget per la Serie A.

I numeri del gioiello del Genk da Sofascore

In Europa League, la scorsa stagione, ha segnato due gol servendo anche 4 assist.

Numeri ancora più importanti nel campionato belga: zero gol, ma la bellezza di 10 assist.

La collocazione tattica nel Milan e il duello con il Dortmund

Karetsas giocherebbe come trequartista dietro la prima punta (ovvero Ramos). I dati nel pezzo dal sitoevidenziano il suo grande impatto:Karetsas ha giocato sul centrodestra dell'attacco del Genk, stesso ruolo che potrebbe prendere nel Milan, visto chesembra destinato a giocare a sinistra. Certo, la concorrenza delnon aiuta il Milan: il Genk potrebbe alzare il prezzo vista la concorrenza sul suo talento.Vedremo se i rossoneri ci proveranno o se penseranno a un profilo diverso. A prescindere da Karetsas, il Diavolo avrà bisogno di un giocatore da schierare dietro la punta che possa saltare l'uomo e creare superiorità offensiva.