Borussia Dortmund su Karetsas, Romano: "Il Genk ha già detto no a due ulteriori proposte"

Il Milan piomba sul talento classe 2007 Konstantinos Karetsas del Genk. Il blitz del Borussia Dortmund, il prezzo del colpo e i dati super
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Dopo aver investito più di 100 milioni di euro per i colpi Ramos e Gila, il Milan non si ferma e punta a trovare un giocatore offensivo da inserire dietro la prima punta, insieme a Pulisic e Nkunku che dovrebbero restare in rossonero.
L'annuncio di Fabrizio Romano su Konstantinos KaretsasEcco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano (post dal suo profilo X):
"Il Borussia Dortmund ha effettuato un primo contatto per provare a ingaggiare Konstantinos Karetsas. In corso colloqui per il gioiellino greco, ma il Genk ha già detto no a due ulteriori proposte. Il Borussia Dortmund ci sta lavorando".
Sul giovane talento c'è anche l'interesse del Milan, anche se non c'è ancora una vera e propria trattativa. Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, potrebbe costare anche 35/40 milioni di euro, ma sarebbe un investimento anche per il futuro, visto che poi sarebbe difficile prelevarlo. Il talento è in netta crescita e nelle prossime stagioni potrebbe avere un cartellino fuori budget per la Serie A.
I numeri del gioiello del Genk da SofascoreKaretsas giocherebbe come trequartista dietro la prima punta (ovvero Ramos). I dati nel pezzo dal sito Sofascore evidenziano il suo grande impatto:
- In Europa League, la scorsa stagione, ha segnato due gol servendo anche 4 assist.
- Numeri ancora più importanti nel campionato belga: zero gol, ma la bellezza di 10 assist.
La collocazione tattica nel Milan e il duello con il DortmundKaretsas ha giocato sul centrodestra dell'attacco del Genk, stesso ruolo che potrebbe prendere nel Milan, visto che Pulisic sembra destinato a giocare a sinistra. Certo, la concorrenza del Borussia Dortmund non aiuta il Milan: il Genk potrebbe alzare il prezzo vista la concorrenza sul suo talento.
Vedremo se i rossoneri ci proveranno o se penseranno a un profilo diverso. A prescindere da Karetsas, il Diavolo avrà bisogno di un giocatore da schierare dietro la punta che possa saltare l'uomo e creare superiorità offensiva.
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