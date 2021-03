Biasin: “Donnarumma rimanda ogni decisione a Mino Raiola” | News

Il pensiero di Biasin sul rinnovo di Donnarumma

Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero su TuttoMercatoWeb.com riguardo il rinnovo di Donnarumma con il Milan. Queste le parole scritte dal noto giornalista. “Che Donnarumma sia uno dei portieri più forti al mondo lo sa persino mia zia. Donnarumma in questo momento è di proprietà del suo agente, Mino Raiola. Il calcio prima o poi dovrà risolvere questo genere di problemi (vergognosi) ma, per ora, la situazione è questa. Il club offre al ragazzo un ingaggio di 8 milioni a stagione comprensivi di bonus. Donnarumma, pur volendo continuare in rossonero, rimanda ogni decisione al suo agente che però non si smuove da cifre ben più alte (oltre 10 milioni). Il problema ulteriore riguarda le commissioni. Una dozzina di milioni che il Milan sarebbe disposto a riconoscere solo in presenza di un contratto a lunga scadenza, non certo per un biennale. Insomma, la situazione è complicata e può essere sbloccata solo e soltanto da un tale: il diretto interessato. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del Milan.