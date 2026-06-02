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Attento Milan, rischi di perdere Lontani: contatti con il Parma

Attento Milan, rischi di perdere Lontani: contatti con il Parma
Calciomercato Milan, i rossoneri rischiano di perdere il talento Simone Lontani a parametro zero. Sull'attaccante c'è il Parma. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Simone Lontani è stato il protagonista della stagione della Primavera di Giovanni Renna: 21 presenze con 10 gol e tre assist in campionato in 1408 minuti. L'annata del classe 2008 purtroppo è finita di fatto con la partita contro il Cesena di inizio marzo. Da quel momento in poi non è stato più convocato. La media gol per gare giocate è stata davvero entusiasmante: di fatto un gol ogni due gare. Media da vero bomber d'area di rigore. Sul futuro di Lontani pesa il contratto con il Milan che è in scadenza il 30 giugno 2026. Ci sono quindi pochissimi giorni per trovare un accordo e non perderlo a parametro zero, anche se le indiscrezioni recenti vanno dalla parte opposta.

Milan, Lontani può lasciare i rossoneri

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Come riportato dal sito Calciomercato.com, non ci sono segnali di rinnovo: pronto a inserirsi il Parma. I ducali hanno già avviato i dialoghi con il 18enne e il suo entourage e potrebbero soffiare Lontani al Milan. Si ma chi è Simone Lontani? Nato il 18 gennaio 2008, ha iniziato la carriera da centrocampista/trequartista passando poi ad attaccante. Il talento è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, e si è poi trasferito al Milan nell'estate del 2022, con il quale ha firmato nel febbraio del 2024 il suo primo contratto da professionista.

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Una prima punta duttile, visto che sa giocare anche esterno ed è un bomber d'area di rigore, nonostante non sia un giocatore fisico o alto. Sfrutta però le sue qualità tecniche importanti e le sue capacità balistiche. Il Milan Primavera ha cambiato moltissimo in questa stagione con le partenze di Ibrahimovic Jr e Sia. Sarebbe un peccato per i rossoneri perdere un altro talento come quello di Lontani.

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