Retroscena Alajbegovic: il talento del Bayer e il padre visitano l'Italia. L'Atalanta vince la sfida con il Milan e si assicura il giovane talento
Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM
L'Atalanta è pronta a mettere a segno un grandissimo colpo per il proprio reparto offensivo. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Kerim Alajbegovic, stella del Bayer Leverusen che per moltissimo tempo è rimasto nel mirino del Milan, ma che ora serba ormai ad un passo dal vestire la maglia del club Bergamasco.
Calciomercato Milan, niente Alajbegovic: è vicino all'AtalantaA rivelare ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il corteggiamento del club bergamasco non è stato casuale: Sarri ha richiesto il giovane trequartista per portare una ventata d'aria fresca alla rosa.
Secondo quanto riferito da Moretto, inoltre, nei giorni scorsi c'è stato un vero e propri blitz del giocatore in Italia:
"Vi racconto questo retroscena su Alajbegovic: nei giorni scorsi il giocatore bosniaco e suo papà sono stati a Zingonia per visitare il centro sportivo dell'Atalanta."
La trattativa tra i due club è entrata nel vivo, con valutazioni importanti ma alla portata delle casse nerazzurre:
- 30-35 milioni la richiesta del Bayer Leverkusen
- Alajbegovic ha dato la sua totale apertura al trasferimento in Lombardia
"Le parti sono abbastanza vicine, Alajbegovic ha già aperto ai bergamaschi. Il Bayer Leverkusen chiede 30-35 milioni di euro, ma per l'Atalanta queste cifre non sono un problema. Serve arrivare a chiudere con il calciatore che è stato a Bergamo e a Zingonia. Vedremo quando e come si potrà chiudere, ma l'Atalanta è ottimista"
Il Milan, che aveva seguito a lungo il calciatore, ormai ha deciso di assistere da spettatore: la Dea, infatti, ha premuto sull'acceleratore ed è ormai pronta a regalare a Maurizio Sarri un nuovo rinforzo dal talento cristallino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA