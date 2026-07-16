L'Atalanta è pronta a mettere a segno un grandissimo colpo per il proprio reparto offensivo. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Kerim Alajbegovic, stella del Bayer Leverusen che per moltissimo tempo è rimasto nel mirino del Milan, ma che ora serba ormai ad un passo dal vestire la maglia del club Bergamasco.

Calciomercato Milan, niente Alajbegovic: è vicino all'Atalanta

A rivelare ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di. Il corteggiamento del club bergamasco non è stato casuale: Sarri ha richiesto il giovane trequartista per portare una ventata d'aria fresca alla rosa.

Secondo quanto riferito da Moretto, inoltre, nei giorni scorsi c'è stato un vero e propri blitz del giocatore in Italia:

"Vi racconto questo retroscena su Alajbegovic: nei giorni scorsi il giocatore bosniaco e suo papà sono stati a Zingonia per visitare il centro sportivo dell'Atalanta."

La trattativa tra i due club è entrata nel vivo, con valutazioni importanti ma alla portata delle casse nerazzurre:

30-35 milioni la richiesta del Bayer Leverkusen

Alajbegovic ha dato la sua totale apertura al trasferimento in Lombardia

"Le parti sono abbastanza vicine, Alajbegovic ha già aperto ai bergamaschi. Il Bayer Leverkusen chiede 30-35 milioni di euro, ma per l'Atalanta queste cifre non sono un problema. Serve arrivare a chiudere con il calciatore che è stato a Bergamo e a Zingonia. Vedremo quando e come si potrà chiudere, ma l'Atalanta è ottimista"

Il Milan, che aveva seguito a lungo il calciatore, ormai ha deciso di assistere da spettatore: la Dea, infatti, ha premuto sull'acceleratore ed è ormai pronta a regalare a Maurizio Sarri un nuovo rinforzo dal talento cristallino.