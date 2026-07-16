Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan stia setacciando con grande attenzione il mercato europeo alla ricerca di un esterno di fascia ideale per il modulo 3-4-2-1 del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Se in cima alla lista dei desideri del tecnico portoghese rimane saldamente il nome di Noussair Mazraoui, già allenato ai tempi del Manchester United, nelle ultime ore è emersa una suggestiva pista alternativa. Il potentissimo procuratore Jorge Mendes, da sempre in ottimi rapporti con il club di Via Aldo Rossi, avrebbe infatti offerto la candidatura di Tiago Santos del Lille.

Il passato e il calvario dell'infortunio al crociato

I tifosi più attenti ricorderanno sicuramente il profilo dell'esterno lusitano: il Milan si interessò concretamente a lui già un paio di anni fa, quando il calciatore portoghese, classe 2002, era considerato uno dei talenti più brillanti e sulla cresta dell'onda nel panorama internazionale. Successivamente, la sfortuna si è accanita su di lui: una dolorosadel ginocchio, subita sul finire del 2024, lo ha costretto a perdere praticamente un intero anno solare di attività, facendolo scivolare un po' fuori dai radar dei principali top club europei.

Nell'ultima annata agonistica, tuttavia, Tiago Santos è tornato a calcare i campi da gioco con una discreta continuità. Ha collezionato un bottino complessivo di 1.368 minuti disputati in 28 partite ufficiali suddivise tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, pur senza riuscire a riconquistare in pianta stabile lo status di prima scelta assoluta all'interno della formazione titolare dei "Dogues".

Le cifre dell'affare e il ruolo strategico nello scacchiere di Amorim

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Proprio questo ruolo non più centrale nelle gerarchie del club transalpino potrebbe spingerlo a salutare la Francia al termine della stagione. Grazie alla sapiente regia diplomatica di Mendes, il ragazzo potrebbe trovare un approdo ideale e sicuro nella Milano rossonera. Attualmente il laterale è sotto contratto con il Lille per altre tre stagioni, con una scadenza fissata alStando alle rilevazioni del noto portale specializzato di calciomercato 'Transfermarkt', il cartellino di Tiago Santos viene valutato ad oggi appena. Per le casse del Diavolo potrebbe dunque profilarsi un'interessante opportunità di mercato "low cost", utile a garantire una rotazione di livello e a dare il cambio, all'occorrenza, adsul versante destro del campo, all'interno di una stagione che si preannuncia densa di impegni agonistici di altissimo profilo.