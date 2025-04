Allenatore Milan, Italiano nome molto caldo: ecco perché

Come scrive 'Tuttosport', questa settimana ci sarà l'incontro tra Furlani, ad del Milan, e Igli Tare candidato per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero e si potrebbe parlare già delle operazioni impellenti: dai rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez, passando per le scelte di mercato da fare su Luka Jovic e Tammy Abraham fino ad arrivare alla scelta del prossimo allenatore che guiderà la squadra.