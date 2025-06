Allegri chiama Rabiot al Milan: il costo del cartellino è simbolico

Venduto Tijjani Reijnders al Manchester City e in attesa di accogliere Luka Modrić , il nuovo Milan prosegue con le grandi manovre a centrocampo per il calciomercato estivo: secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri desidera poter lavorare nuovamente con Adrien Rabiot , dopo averlo già fatto negli ultimi anni alla Juventus .

Milan, chiamata di Allegri a Rabiot per ricongiungersi in rossonero

Attualmente Rabiot, classe 1995, è legato all'Olympique Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2026. Con il club della Costa Azzurra, però, ha un accordo sulla parola. Nel caso in cui voglia andare via, per prelevare il suo cartellino a titolo definitivo basteranno 10,5 milioni di euro. Un prezzo quasi simbolico per un giocatore della Nazionale francese, autore di 10 gol e 6 assist in 31 partite con l'OM nell'ultima stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia.