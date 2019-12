Calciomercato Udinese – Per la panchina il sogno è Giampaolo

CALCIOMERCATO UDINESE – Luca Gotti sarà ancora l’allenatore dell’Udinese. È dunque arrivata la conferma per l’attuale allenatore dei bianconeri, per la prossima stagione però, la dirigenza sta già pensando a un nuovo allenatore. Il sogno del patron Pozzo è Marco Giampaolo, che piace anche al Watford. Per ora la trattativa con il tecnico abruzzese, che è ancora sotto contratto con il Milan, è in stallo senza molti margini di riuscita.

L’Udinese nel frattempo si concentra sul mercato in uscita. Possono partire il portiere Perisan, il difensore cileno Sierralta, il centrocampista Barak e il polacco Teodorczyk. Rodrigo de Paul è un nome che girà in orbita Inter, ma l’Udinese al momento sembra non volersi privare dell’argentino. Anche il Milan lavora sul mercato in uscita: dalla Spagna sembrerebbe che un club sia interessato a Jesús Suso; per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android