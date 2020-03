Calciomercato Milan – Zaracho, la trattativa per l’argentino è congelata

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, l’incertezza societaria in casa Milan sta bloccando alcune trattative che sembravano essere in discesa. Ad esempio Maldini, Boban e Massara hanno incontrato più volte Agustin Jimenez, procuratore che cura gli interessi di molti giocatori tra cui Angel Correa, Rodrigo De Paul e Matias Zaracho.

Il centrocampista dell’Udinese piace molto al Milan, ma le maggiori attenzioni sono rivolte soprattutto a Zaracho, trequartista del Racing Club de Avellaneda. In Argentina parlano di un calciatore già pronto a dare il suo assenso al trasferimento, ma al momento l’operazione è bloccata. Intanto il club rossonero è vicino al riscatto di un calciatore. Le ultime.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android