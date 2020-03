Calciomercato Milan – Kjaer verso il riscatto dal Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha scritto del futuro di Simon Kjaer. Il difensore, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, si è dimostrato un calciatore molto affidabile, dando nuove certezze alla retroguardia del Milan.

Kjaer ha passato sei mesi difficili all’Atalanta, ma nonostante queste, Pioli l’ha gettato subito nella mischia, lasciando in panchina Mateo Musacchio (anche per problemi fisici). Il danese ha portato maggiore consapevolezza a una squadra molto giovane, sgravando anche il capitano Romagnoli da alcune responsabilità difensive. Nella fase pre coronavirus il centrale stava smaltendo una lesione al bicipite femorale sinistro, e dunque questa sosta forzata gli servirà per recuperare totalmente dall’infortunio.

In primo piano, però, c’è soprattutto il suo futuro, che potrebbe essere colorato di rossonero. Kjaer vuole rimanere al Milan, e ha già annunciato alla società la piena disponibilità a trattare un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti. Per il riscatto del difensore servono 2,5 milioni di euro, cifra irrisoria per un professionista serio apprezzato da tutto lo spogliatoio. La sensazione dunque è che Kjaer possa rimanere, ma molto dipenderà dal futuro dirigenziale e dalle scelte di Ivan Gazidis. Intanto saltano delle trattative che erano già state “apparecchiate” in casa rossonera, continua a leggere >>>

