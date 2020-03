Calciomercato Milan – Donnarumma, Ibra e Zaracho: ora è tutto da rifare

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan sta vivendo delle settimane molto delicate. Il licenziamento di Zvonimir Boban, le incertezze sul futuro di Maldini e Massara, l’isolamento dovuto al coronavirus, hanno di fatto bloccato le grandi manovre già avviate in casa rossonera.

L’uscita di scena di Boban potrebbe rivelarsi controproducente per quanto concerne i rinnovi dei due giocatori più importanti del Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Il croato, infatti, insieme ovviamente a Maldini, aveva tenuto i contatti con Raiola, che in passato aveva già criticato la proprietà: già prima il rinnovo era complicato, ma ora è ancora più in salita, visto che Gazidis ha intenzione di abbassare ulteriormente il monte-ingaggi (Gigio guadagna attualmente 6 milioni di euro). Per quanto riguarda invece Ibrahimovic, il rinnovo sembrava essere molto vicino, ma l’addio di Boban e quello probabile di Maldini hanno cambiato le carte in tavola.

Non si sono fermati solamente i rinnovi, ma anche alcune trattative che erano state portate avanti nei mesi precedenti. Ad esempio gli uomini dell’area tecnica hanno incontrato più volte Agustin Jimenez, procuratore che cura gli interessi di molti giocatori tra cui Angel Correa, Rodrigo De Paul e Matias Zaracho. Il centrocampista dell’Udinese piace molto al Milan, ma le maggiori attenzioni sono rivolte soprattutto al trequartista del Racing Club de Avellaneda. In Argentina parlano di un calciatore già pronto a dare il suo assenso al trasferimento, ma ora l’operazione è bloccata. Vedremo cosa succederà, ma al momento il futuro del Milan è sempre più un rebus. Intanto la Lazio è molto interessata a un calciatore rossonero.

