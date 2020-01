Calciomercato Milan – Secondo portiere, Viviano in pole. Poi Sportiello

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, con Pepe Reina, classe 1982, che spinge per trasferirsi in Inghilterra, all’Aston Villa, il Milan è alla ricerca di un secondo portiere.

In pole position, per sostituire l’esperto estremo difensore iberico, ci sarebbe Emiliano Viviano, classe 1985, attualmente svincolato dopo l’ultima presenza in Serie A nella fila della Spal, dov’era giunto in prestito dallo Sporting Lisbona.

L’alternativa a Viviano è Marco Sportiello, classe 1992, già secondo di Pierluigi Gollini all’Atalanta. Intanto, abbiamo fatto una nostra analisi sulla cessione di Mattia Caldara proprio alla ‘Dea‘: per i dettagli, continua a leggere >>>

