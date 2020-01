Calciomercato Milan – Sondato anche Sportiello come secondo portiere

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra sempre più vicino all’addio Pepe Reina. Il portiere spagnolo dovrebbe trasferirsi all’Aston Villa. Al suo posto, però, il Milan sembra intenzionato a tesserare qualche altro estremo difensore e non a rimanere con il solo Antonio Donnarumma come vice di Gianluigi Donnarumma. Uno dei profili sondati è quello di Emiliano Viviano, portiere svincolato. Ma non solo. Secondo quanto riferisce Sky, infatti, è stato sondato anche Marco Sportiello, portiere classe 1992 dell’Atalanta, al momento chiuso. La valutazione sarebbe stata di 2,5 milioni, ma i bergamaschi sembrano non intenzionati a lasciarlo andare. Quindi, molto difficilmente sarà lui a prendere il posto di Reina in rossonero. Per le ultime su Reina… Continua a leggere >>>

